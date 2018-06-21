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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806956Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806956

    Уникальный номер закупки

    147

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 926 029-80-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудычик Роман Сергеевич,rs.rudychik@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:30 GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806956Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:3021.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806956Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 13:0006.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806956Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    7 257 805,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с разделом 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, г. Химки, Московская область, Аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.2

    Деятельность транспортная вспомогательная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней"

    Кол-во: 0

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