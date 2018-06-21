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Номер извещения
ГП806956
Уникальный номер закупки
147
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 926 029-80-69
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Рудычик Роман Сергеевич,rs.rudychik@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
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Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:30 GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806956Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:3021.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806956Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201806.07.2018 13:0006.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806956Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку стремянок авиационных 5,7,9,11 ступеней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
7 257 805,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с разделом 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, г. Химки, Московская область, Аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
28.99.39.190
52.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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