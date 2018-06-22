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    Главная / Торги / Электродвигатели

    Электродвигатели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818041Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектродвигателиЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818041

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электродвигатели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Изменения в извещении

    Документация

    Договор

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 12:0016.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818041Подведение итогов не позднее ЭлектродвигателиЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, МО, г.Видное, Белокаменное ш., вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    27.11.24.000

    Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель Д12 последовательного возбуждения 2,5кВт, 475 об/мин, ПВ-60%, вал с одной стороны IM1001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель Д12 последовательного возбуждения 2,5кВт, 475 об/мин, ПВ-60%, вал с одной стороны IM3001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Электродвигатель Д812 последовательного возбуждения, 75кВт, 475 об/мин, ПВ-60% S3, конусной вал, с одной стороны исполнения лапы, вал с левой стороны от кабельных выводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Электродвигатель АИММ 180М8 15кВт, 750 об/мин, IМ1001"

    Кол-во: 1

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