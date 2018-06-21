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Номер извещения
ГП806954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подача/уборка ж/д вагонов и производство маневровых работ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-73
Факс
--
Адрес электронной почты
Nikolay.Kirichek@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Киричек Николай Андреевич
Место рассмотрения предложений
Братск
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Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806954Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806954Дата и время вскрытия заявок Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806954Подведение итогов не позднее Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806954Подведение итогов не позднее Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в количестве предусмотренном Договором на оказание услуг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция Кремниевая ООО "БЗФ"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
30.20.9
Документация лота
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