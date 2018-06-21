Подача/уборка ж/д вагонов и производство маневровых работ.

Лот 1

Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.