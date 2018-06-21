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    Главная / Торги / Подача/уборка ж/д вагонов и производство маневровых работ.

    Подача/уборка ж/д вагонов и производство маневровых работ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806954Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.БратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подача/уборка ж/д вагонов и производство маневровых работ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-73

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nikolay.Kirichek@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Киричек Николай Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская Область

    Ключевые слова:

    атс, вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806954Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806954Дата и время вскрытия заявок Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806954Подведение итогов не позднее Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806954Подведение итогов не позднее Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.Братск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель осуществляет подачу порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних контейнеров с выставочного железнодорожного пути станции Багульная ОАО «РЖД» на фронта погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика и уборку порожних, груженых вагонов (в том числе платформ) и порожних, груженых контейнеров с фронтов погрузки-выгрузки железнодорожных путей не общего пользования Заказчика на выставочный железнодорожный путь станции Багульная ОАО «РЖД», а также осуществляет маневровые работы, связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров и не связанные с подачей и уборкой вагонов и контейнеров.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в количестве предусмотренном Договором на оказание услуг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Станция Кремниевая ООО "БЗФ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных услуг осуществляется на основании подписанного акта выполненных услуг и счета-фактуры. Оплата осуществляется Заказчиком до 30 числа следующего за отчетным месяцем на основании счета-фактуры Исполнителя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    30.20.9

    Услуги по восстановлению и переоборудованию (комплектованию) железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного состава; операции процесса производства железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    14.06.2018

    Проект договора

    14.06.2018

    Техническое задание

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подача/уборка ж/д вагонов и контейнеров"

    Кол-во: 0

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