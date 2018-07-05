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Номер извещения
31806604245
Уникальный номер закупки
4ЭА-223-2018
Наименование закупки
Поставка электротоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-24-01 доб. 4334718
Факс
Адрес электронной почты
e.cheberowa-nrtk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеберова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 10:00 GMT +305.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 00:0006.07.2018 00:0006.07.2018 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604245Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6
Дата и время проведения
09.07.2018 10:0009.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806604245Дата и время проведения Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 00:0010.07.2018 00:0010.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604245Подведение итогов не позднее Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротоваров
Начальная цена
197 540,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 975,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.Евророзетка 1 ОП с защитными шторками шт. 5 2.Евророзетка 2 ОП с защитными шторками шт.5 3.Евророзетка 4 ОП с защитными шторками шт.80 4.Выключатель 2ОП шт.20 5.Выключатель 1ОП шт.10 6.Труба гофрированная D 20 с протяжкой м.600 7.Кабель ВВГнг 3х 1,5 м.400 8.Кабель ВВГнг 3х 2,5 м.500 9.Кабель-канал м.200 10.Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом шт.100 11.Автоматический выключатель шт.30 12.Автоматический выключатель шт.20 13.Бокс шт.10 14.Дифференциальный автомат шт.20 15.Панель светодиодная шт.120 16.Клемма шт.300 17.Лампа светодиодная шт.10 18.Светильник шт.6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603950, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
27.40.39.110
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 10
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Кол-во: 400
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