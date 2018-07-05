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    Главная / Торги / Поставка электротоваров

    Поставка электротоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806604245

    Уникальный номер закупки

    4ЭА-223-2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация на поставку электротоваров 4ЭА-223-2018

    Расчет НМЦД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-24-01 доб. 4334718

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.cheberowa-nrtk@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеберова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 10:00 GMT +305.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604245Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.07.2018 00:0006.07.2018 00:0006.07.2018 00:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604245Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6

    Дата и время проведения

    09.07.2018 10:0009.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806604245Дата и время проведения Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 00:0010.07.2018 00:0010.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604245Подведение итогов не позднее Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 00:0010.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604245Подведение итогов не позднее Поставка электротоваровНижний Новгород, ул.Студенческая, д.6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров

    Начальная цена

    197 540,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 975,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1.Евророзетка 1 ОП с защитными шторками шт. 5 2.Евророзетка 2 ОП с защитными шторками шт.5 3.Евророзетка 4 ОП с защитными шторками шт.80 4.Выключатель 2ОП шт.20 5.Выключатель 1ОП шт.10 6.Труба гофрированная D 20 с протяжкой м.600 7.Кабель ВВГнг 3х 1,5 м.400 8.Кабель ВВГнг 3х 2,5 м.500 9.Кабель-канал м.200 10.Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом шт.100 11.Автоматический выключатель шт.30 12.Автоматический выключатель шт.20 13.Бокс шт.10 14.Дифференциальный автомат шт.20 15.Панель светодиодная шт.120 16.Клемма шт.300 17.Лампа светодиодная шт.10 18.Светильник шт.6

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 10 рабочих дней с момента подписания товарно-транспортной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.110

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 80

    "Позиция 12"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 600

    "Позиция 15"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 400

    "Позиция 16"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во: 300

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