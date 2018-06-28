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Номер извещения
ГП806942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство фундаментов объекта «Резервуарный парк флотореагентов» в составе объекта «Склад ГСМ и флотореагентов с топливозаправочным пунктом автотехники»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-46
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
novikova.a@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Устройство фундаментов объекта «Резервуарный парк флотореагентов» в составе объекта «Склад ГСМ и флотореагентов с топливозаправочным пунктом автотехники»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
12.07.201812.07.2018 11:0012.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806942Подведение итогов не позднее Устройство фундаментов объекта «Резервуарный парк флотореагентов» в составе объекта «Склад ГСМ и флотореагентов с топливозаправочным пунктом автотехники»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство фундаментов объекта «Резервуарный парк флотореагентов» в составе объекта «Склад ГСМ и флотореагентов с топливозаправочным пунктом автотехники»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
45.21.72.121
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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