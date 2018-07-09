Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 30 дней с даты подписания договора. Срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. обязательное предоставление сертификатов соответствия. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-т. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >