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    Главная / Торги / радиостанции

    радиостанции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.07.2018 15:0009.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806940Дата и время окончания срока приема заявок радиостанцииНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806940

    Уникальный номер закупки

    17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    радиостанции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    зд

    тз6

    Изменения в извещении

    тз7

    тз5

    тз4

    тз3

    Изменения в извещении

    проект спецификации

    тз2

    тех задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 411 14-79669 доб. 5

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Kazyra@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Казыра Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Радиостанции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 11:0031.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806940Подведение итогов не позднее радиостанцииНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Радиостанции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    26

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 30 дней с даты подписания договора. Срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. обязательное предоставление сертификатов соответствия. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: 678960, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-т. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течении 60 дней после поступления продукции на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость Продукции. Предпочтение отдается Поставщикам, предлагающим - 100% отсрочку платежа по факту поставки продукции на станцию назначения в течение 60 дней. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.4

    Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект спецификации

    14.06.2018

    тз1

    14.06.2018

    тз2

    14.06.2018

    тз3

    14.06.2018

    тз4

    14.06.2018

    тз5

    14.06.2018

    тз6

    14.06.2018

    тз7

    14.06.2018

    зд

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиостанция Кенвуд ТК-270Г (в комплекте)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Радиостанция Vertex VX-1700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Светоимпульсная отмашка РРР с фонарями Impact 24в"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Аккумулятор KNB-15H 7.2V 2100mAh"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Радиостанция Гранит 2Р-44(перед.аккум.заряд.устр.ИВЭП-15 ант)"

    Кол-во: 6

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