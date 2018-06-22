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Номер извещения
31806602343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масла ВР 2389 для нужд АО «Авиакомпания «Якутия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 08:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
DMIRTIEVA.ELENA@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Якутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла ВР 2389
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806602343Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла ВР 2389 Якутск
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806602343Дата и время вскрытия заявок Поставка масла ВР 2389 Якутск
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806602343Подведение итогов не позднее Поставка масла ВР 2389 Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла ВР 2389
Начальная цена
0,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 528
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