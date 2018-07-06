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    Главная / Торги / Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.07.2018 16:0006.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806602365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806602365

    Уникальный номер закупки

    44

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Расчет цены

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 16:00 GMT +306.07.2018 16:0006.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806602365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.07.2018 15:0009.07.2018 15:0009.07.2018 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806602365Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    12.07.2018 10:0012.07.2018 10:0012.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806602365Дата и время проведения Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 14:0013.07.2018 14:0013.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806602365Подведение итогов не позднее Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 14:0013.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806602365Подведение итогов не позднее Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    202 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2500 л - бензин А 92 2000 л - бензин А 95

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АЗС Поставщика по расположению не более 10 км от местонахождения Заказчика. Адрес Заказчика: Нижний Новгород, ул. Космическая д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату (счета, счета-фактуры), выставленных в соответствии с документами о приемке (товарная накладная и (или) акт приема-передачи товара и (или) транспортные накладные и (или) прочие документы). Срок поставки товара до 31.12.2018 года
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.125

    Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.1

    Производство жидкого топлива

    Документация лота

    Проект договора

    14.06.2018

    Расчет цены

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство жидкого топлива"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 2"

    "Производство жидкого топлива"

    Кол-во: 2000

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