www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806602365
Уникальный номер закупки
44
Наименование закупки
Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 08:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 292-89-11
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
город Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 16:00 GMT +306.07.2018 16:0006.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806602365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 15:0009.07.2018 15:0009.07.2018 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806602365Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Дата и время проведения
12.07.2018 10:0012.07.2018 10:0012.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806602365Дата и время проведения Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 14:0013.07.2018 14:0013.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806602365Подведение итогов не позднее Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Начальная цена
202 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2500 л - бензин А 92 2000 л - бензин А 95
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АЗС Поставщика по расположению не более 10 км от местонахождения Заказчика. Адрес Заказчика: Нижний Новгород, ул. Космическая д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
19.20.21.125
19.20.1
Документация лота
Кол-во: 2500
Кол-во: 2000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.