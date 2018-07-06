Поставка бензина по топливным картам для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату (счета, счета-фактуры), выставленных в соответствии с документами о приемке (товарная накладная и (или) акт приема-передачи товара и (или) транспортные накладные и (или) прочие документы). Срок поставки товара до 31.12.2018 года