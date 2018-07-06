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    Главная / Торги / Приобретение шарошечных долот во 2ом полугодии 2018г согласно Тех.задания и графика поставки ПАО "Южный Кузбасс"

    Приобретение шарошечных долот во 2ом полугодии 2018г согласно Тех.задания и графика поставки ПАО "Южный Кузбасс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.07.2018 12:0006.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806961Дата и время окончания срока приема заявок поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 355штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение шарошечных долот во 2ом полугодии 2018г согласно Тех.задания и графика поставки ПАО "Южный Кузбасс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение№1

    Приложение№7 - Тех.задание

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Приложение№2

    Приложение№3

    Приложение№6

    Приложение№5

    Приложение№4

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-22

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    biryukovaoa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюкова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 355штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806961Подведение итогов не позднее поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 355штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 355штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 345 штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Междуреченск, Кемеровская область, складское хозяйство ПАО Южный Кузбасс.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 календарных дней. Поставка силами Поставщика до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "долото(буровая коронка)PDC 75(76) Р2 СП-33 6-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "долото ф250,8 ТЗПГВ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "долото ф 146 ОК-ЦВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "долото ф132 ОК-ЦН"

    Кол-во: 45

    "Позиция 5"

    "долото ф120,6 ОК-ЦА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "долото ф98,4 ОК-ЦА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "долото ф269,9 ТЗПГВ"

    Кол-во: 43

    "Позиция 8"

    "долото ф 190,5 ОК-ЦА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "долото 215,9 ТЗПВ"

    Кол-во: 198

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