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Номер извещения
ГП806961
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение шарошечных долот во 2ом полугодии 2018г согласно Тех.задания и графика поставки ПАО "Южный Кузбасс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-22
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
biryukovaoa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бирюкова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 355штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.201820.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806961Подведение итогов не позднее поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 355штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 355штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка шарошечных долот ГОСТ 20692-2003 в количестве 345 штук в 2-ом полугодии 2018г с разбивкой по месяцам согласно графика ПАО «Южный Кузбасс»(Приложение№1) и Тех.задания (Приложение№7)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Междуреченск, Кемеровская область, складское хозяйство ПАО Южный Кузбасс.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
25.99.29.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 28
Кол-во: 2
Кол-во: 45
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 43
Кол-во: 5
Кол-во: 198
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