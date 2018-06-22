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Номер извещения
31806601931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка самоходной выдвижной стремянки для обслуживания ВС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 05:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-27
Факс
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Адрес электронной почты
DMIRTIEVA.ELENA@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение самоходной выдвижной стремянки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601931Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601931Дата и время вскрытия заявок Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 09:0027.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601931Подведение итогов не позднее Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение самоходной выдвижной стремянки
Начальная цена
0,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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