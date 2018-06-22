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    Главная / Торги / поставка самоходной выдвижной стремянки для обслуживания ВС

    поставка самоходной выдвижной стремянки для обслуживания ВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601931Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806601931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка самоходной выдвижной стремянки для обслуживания ВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 05:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    формы

    документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    DMIRTIEVA.ELENA@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Части летательных и космических аппаратов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение самоходной выдвижной стремянки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601931Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601931Дата и время вскрытия заявок Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 09:0027.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601931Подведение итогов не позднее Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601931Подведение итогов не позднее Приобретение самоходной выдвижной стремянкиг. Якутск, Привокзальная площадь,1, конференц-зал

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение самоходной выдвижной стремянки

    Начальная цена

    0,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с условиями договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов"

    Кол-во: 0

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