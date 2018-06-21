www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806935
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» на оказание услуг по вывозу нефтесодержащей жидкости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3047
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
ASorokin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сорокин Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора АО «Оренбургнефтеотдача» на оказание услуг по вывозу нефтесодержащей жидкости
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806935Дата и время окончания срока приема заявок АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора АО «Оренбургнефтеотдача» на оказание услуг по вывозу нефтесодержащей жидкостиМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 12:0021.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806935Дата и время вскрытия заявок АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора АО «Оренбургнефтеотдача» на оказание услуг по вывозу нефтесодержащей жидкостиМосква
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 10:0009.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806935Подведение итогов не позднее АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора АО «Оренбургнефтеотдача» на оказание услуг по вывозу нефтесодержащей жидкостиМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.201809.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806935Подведение итогов не позднее АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора АО «Оренбургнефтеотдача» на оказание услуг по вывозу нефтесодержащей жидкостиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора АО «Оренбургнефтеотдача» на оказание услуг по вывозу нефтесодержащей жидкости
Начальная цена
11 520 487,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
49.41.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.