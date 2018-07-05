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    Главная / Торги / Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806930Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806930

    Уникальный номер закупки

    АК0000082

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор с приложениями

    Приглашение к участию

    Инструкция

    Формат предоставления оферты

    Изменения в извещении

    Рабочая документация - изменение от 15.06.2018

    Изменения в извещении

    Уточнения по технике от 21.06.2018

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 15:00 GMT +305.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806930Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2018 15:3005.07.2018 15:3005.07.2018 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806930Дата и время вскрытия заявок Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2018 17:0030.11.2018 17:0030.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806930Подведение итогов не позднее Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201830.11.2018 17:0030.11.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806930Подведение итогов не позднее Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мостовых кранов для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор с приложениями

    13.06.2018

    Приглашение к участию

    13.06.2018

    Инструкция

    13.06.2018

    Рабочая документация - изменение от 15.06.2018

    15.06.2018

    Уточнения по технике от 21.06.2018

    21.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 5,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-ИОС7.2-100,100/10-ТК.ОЛ-0111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран консольный электрический стационарный с электрическим поворотом консоли грузоподъемностью 3,2 т, дистанционное управление 0046.2017-02-ИОС7.2-100,100/10-ТК.ОЛ-0075"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Таль передвижная электрическая грузоподъемностью 1,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-ИОС7.2-100,100/10-ТК.ОЛ-0076"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран консольный электрический стационарный с электрическим поворотом консоли грузоподъемностью 3,2 т, дистанционное управление 0046.2017-02-ИОС7.2-100,100/10-ТК.ОЛ-0077"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной грузоподъемностью 3,2 т 0046.2017-02-ИОС7.2-100,100/10-ТК.ОЛ-0074"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 5,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-ИОС7.2-100,100/10-ТК.ОЛ-0110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран мостовой ручной однобалочный подвесной грузоподъемностью 3,2 т 0046.2017-02-ИОС7.2-100,100/10-ТК.ОЛ-0073"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Таль передвижная ручная грузоподъемностью 3,2 т, ручное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Таль передвижная ручная грузоподъемностью 3,2 т, ручное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Таль передвижная ручная грузоподъемностью 3,2 т, ручное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ149"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Таль передвижная электрическая грузоподъемностью 3,2 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Таль передвижная электрическая грузоподъемностью 5,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 5,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 5,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Таль передвижная электрическая грузоподъемностью 5,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Таль передвижная ручная грузоподъемностью 3,2 т, ручное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 10,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 5,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ92"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной грузоподъемностью 10,0 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Таль передвижная ручная грузоподъемностью 3,2 т, дистанционное управление 0046.2017-02-200,200/10,200/20-ТК.ОЛ98"

    Кол-во: 1

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    Дата аукциона:
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