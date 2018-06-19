www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806601117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку головных уборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.06.2018 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку головных уборов
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.201820.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806601117Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку головных уборовАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 09:3020.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601117Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку головных уборовАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку головных уборов
Начальная цена
5 479 034,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
109 580,68 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 956 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением № 2 котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
14.19.42.160
14.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8956
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