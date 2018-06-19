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    Главная / Торги / Закупка сухой доски

    Закупка сухой доски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806919Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сухой доскиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806919

    Уникальный номер закупки

    165

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сухой доски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2147

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Anton.Kuznecov1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сухой доски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 15:00 GMT +319.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806919Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сухой доскиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806919Дата и время вскрытия заявок Закупка сухой доскиКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806919Подведение итогов не позднее Закупка сухой доскиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сухой доски

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, Колпино, Ижорский завод, д.б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    16.1

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска сухая строганная (хвоя) с 4-х сторон, 1-ый сорт, толщина 40 мм, ширина 100-150 мм, длина 6 м, влажность 6-11%"

    Кол-во: 124

    "Позиция 2"

    "Доска сухая строганная (хвоя) с 4-х сторон, 1-ый сорт, толщина 30 мм, ширина 100-150 мм, длина 6 м, влажность 6-11%"

    Кол-во: 30

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    Поделиться
    Прием заявок:
    28.06.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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