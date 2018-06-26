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    Главная / Торги / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75

    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806906Дата и время окончания срока приема заявок ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806906

    Уникальный номер закупки

    308

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.leushina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леушина Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 11:00 GMT +326.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806906Дата и время окончания срока приема заявок ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2018 11:0026.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806906Дата и время вскрытия заявок ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.09.2018 15:0026.09.2018 15:0026.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806906Подведение итогов не позднее ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201826.09.2018 15:0026.09.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806906Подведение итогов не позднее ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; АЗ 13-52-12 УХЛ4; 250КВТ 500об 6000В; IМ1001 IP44; ТУ16-510.565-75"

    Кол-во: 1

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