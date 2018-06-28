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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос котировок на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на аренду энергокомплекса

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос котировок на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на аренду энергокомплекса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806907Дата и время окончания срока приема заявок Аренда энергокомплексаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806907

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос котировок на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на аренду энергокомплекса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Приложение 1

    Приложение 2

    Проект договора

    формы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда энергокомплекса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 12:00 GMT +328.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806907Дата и время окончания срока приема заявок Аренда энергокомплексаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806907Дата и время вскрытия заявок Аренда энергокомплексаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.08.201808.08.2018 12:0008.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806907Подведение итогов не позднее Аренда энергокомплексаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда энергокомплекса

    Начальная цена

    32 130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и приложениями к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и приложениями к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и приложениями к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РМНТК Нефтеотдача
    Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.31.000

    Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда энергокомплекса"

    Кол-во: 0

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