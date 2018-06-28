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Номер извещения
ГП806907
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос котировок на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на аренду энергокомплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда энергокомплекса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 12:00 GMT +328.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806907Дата и время окончания срока приема заявок Аренда энергокомплексаМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806907Дата и время вскрытия заявок Аренда энергокомплексаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда энергокомплекса
Начальная цена
32 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
27.11.31.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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