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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на поставку плит ПАГ-18 для объекта Коммунарка - аэропорт Остафьево

    Запрос ценовых предложений на поставку плит ПАГ-18 для объекта Коммунарка - аэропорт Остафьево

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806903Дата и время окончания срока приема заявок плита ПАГ-18 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806903

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на поставку плит ПАГ-18 для объекта Коммунарка - аэропорт Остафьево

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запкупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Юридический адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Почтовый адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-83 доб. 3681

    Факс

    +7 495 514-03-83

    Адрес электронной почты

    d.makuho@trkstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макухо Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плита ПАГ-18

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806903Подведение итогов не позднее плита ПАГ-18 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плита ПАГ-18

    Начальная цена

    1 311 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на ПАГ18 ЦКАД-5 март-май 2018

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на ПАГ18 ЦКАД-5 март-май 2018Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на ПАГ18 ЦКАД-5 март-май 2018
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    23.61

    Изделия из бетона, используемые в строительстве

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "плита ПАГ-18 ГОСТ 25912-2015"

    Кол-во: 57

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