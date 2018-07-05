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Номер извещения
ГП806904
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13192
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Ekaterina.Makarova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 17:00 GMT +305.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2018 17:0005.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806904Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 11:0016.07.2018 11:0016.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806904Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в формате оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
FCA склад поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.13.32.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 42
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 42
Кол-во: 21
Кол-во: 12