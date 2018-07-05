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    Главная / Торги / Запасные части для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Запасные части для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    формат оферты

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13192

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Makarova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 17:00 GMT +305.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2018 17:0005.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806904Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 11:0016.07.2018 11:0016.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806904Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 11:0016.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806904Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта /замены насосно-компрессорного и динамического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в формате оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    FCA склад поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    приоритетно по факту поставки в течении 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МАСЛА СМАЗКИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "ПРОКЛАДКА ДЛЯ МАСЛОБАКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ВЕНТИЛЯТОР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ШАЙБА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "ГАЙКА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО"

    Кол-во: 42

    "Позиция 9"

    "ДАТЧИК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "ДАТЧИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ДАТЧИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРОМЫВКИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ СГУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "ДАТЧИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ПРОБКА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "ПРОБКА"

    Кол-во: 42

    "Позиция 17"

    "ТУРБУЛИЗАТОР"

    Кол-во: 21

    "Позиция 18"

    "ПРОКЛАДКА"

    Кол-во: 12

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