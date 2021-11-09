Предоставление права пользования программным обеспечением по сбору, обработке и предоставлению информации о развитии общественно-политической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации, в Ярославской области, в муниципальных образованиях Ярославской области 0171200001921002662

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002662 Уникальный номер закупки 0171200001921002662 Номер закупки Наименование закупки Предоставление права пользования программным обеспечением по сбору, обработке и предоставлению информации о развитии общественно-политической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации, в Ярославской области, в муниципальных образованиях Ярославской области 0171200001921002662 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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