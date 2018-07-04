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Номер извещения
31806599937
Уникальный номер закупки
07
Наименование закупки
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 3,
Почтовый адрес
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, 3
Контактный телефон
+7 498 487-47-69
Факс
+7 498 487-47-69
Адрес электронной почты
zakupki@niip.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванчихина Людмила Ивановна
Место рассмотрения предложений
140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом №3
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 09:00 GMT +304.07.2018 09:0004.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806599937Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом №3
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.07.2018 10:0013.07.2018 10:0013.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806599937Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом №3
Дата и время проведения
13.07.2018 12:0013.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806599937Дата и время проведения Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом №3
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 12:3019.07.2018 12:3019.07.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806599937Подведение итогов не позднее Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом №3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка компьютерной техники, сетевого оборудования и комплектующих
Начальная цена
27 075,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией № 07
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией № 07Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИП ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА
Все закупки и тендеры АО НИИП ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА
Адрес местонахождения
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 3,
140180, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, 3
26.20
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 205
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