Поставка медицинских изделий (холодильников фармацевтических) ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия (для объекта: «Детская поликлиника ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №2» с инженерными коммуникациями Ярославская область, г. Ярославль, ул. Попова, у д.24»). 0171200001921002661

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002661 Уникальный номер закупки 0171200001921002661 Номер закупки Наименование закупки Поставка медицинских изделий (холодильников фармацевтических) ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия (для объекта: «Детская поликлиника ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №2» с инженерными коммуникациями Ярославская область, г. Ярославль, ул. Попова, у д.24»). 0171200001921002661 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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