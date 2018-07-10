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    Главная / Торги / электронагреватель воздуха в соответствии с ТЗ от 02.10.17 г.

    электронагреватель воздуха в соответствии с ТЗ от 02.10.17 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806893Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронагревателя в соответствии с ТЗБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    электронагреватель воздуха в соответствии с ТЗ от 02.10.17 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Техническое задание

    форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронагревателя в соответствии с ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 12:00 GMT +310.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806893Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронагревателя в соответствии с ТЗБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806893Дата и время вскрытия заявок Поставка электронагревателя в соответствии с ТЗБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2018 12:0029.09.2018 12:0029.09.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806893Подведение итогов не позднее Поставка электронагревателя в соответствии с ТЗБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.201829.09.2018 12:0029.09.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806893Подведение итогов не позднее Поставка электронагревателя в соответствии с ТЗБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронагревателя в соответствии с ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр. Ленина 67, ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    27.12.31.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "электронагреватель воздуха в соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 1

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