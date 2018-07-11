Стенд для проверки герметичности полосстей масс-спектрометрическим методом с услугами монтажа в соответствии с ТЗ от 27.09.18 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806889 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Стенд для проверки герметичности полосстей масс-спектрометрическим методом с услугами монтажа в соответствии с ТЗ от 27.09.18 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ Юридический адрес 143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67, Почтовый адрес 143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67 Контактный телефон +7 495 505-93-33 Факс +7 495 521-57-22 Адрес электронной почты losik_a@cryogenmash.ru Ф.И.О. контактного лица Лосик Андрей Леонидович Место рассмотрения предложений Балашиха Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru