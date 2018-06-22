Поставка тиристорного трёхфазного преобразователя напряжения.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: Платеж в размере 100 %, осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оборудования на склад Покупателя, при условии предоставления Продавцом Покупателю: - Акта передачи документации, подписанного Сторонами; - Счета-фактуры на Оборудование; - Товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной Сторонами; - Акта о приеме-передаче Оборудования, подписанного Сторонами; - Счета на оплату. Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг: срок поставки оборудования составляет 45 (Сорок пять) календарных дней от даты подписания Договора.