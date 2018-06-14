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Номер извещения
ГП806879
Уникальный номер закупки
329
Наименование закупки
Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 14:00 GMT +314.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806879Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806879Дата и время вскрытия заявок Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18Домодедово
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 17:0021.06.2018 17:0021.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806879Подведение итогов не позднее Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201821.06.2018 17:0021.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806879Подведение итогов не позднее Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18
Начальная цена
743 442,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
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