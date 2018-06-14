Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806879 Уникальный номер закупки 329 Номер закупки Наименование закупки Поставка Смывное устройство, умывальник JiKA Lyra, крепление для умывальника согласно спецификации с доставкой Ступино. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без документов рассматриваться не будут. Договор пост оплата. Поставка до 22.06.18 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры договор документы письмо схема схема спецификация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru