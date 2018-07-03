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    Главная / Торги / Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ

    Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806874Дата и время окончания срока приема заявок Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    З.Д.

    Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ

    Спецификация

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Evgeny.Bulatov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булатов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 14:0020.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806874Подведение итогов не позднее Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно договору

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    З.Д.

    13.06.2018

    Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ

    13.06.2018

    Спецификация

    13.06.2018

    Договор

    13.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форма для поплавка в сборе Чертеж 14292-35СБ"

    Кол-во: 15

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