Запрос предложений на поставку материалов и оборудования для выполнения капитального ремонта средств АСУ ТП на ВПС, ПС и КНС для нужд ООО "РВК-Воронеж"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806602808 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку материалов и оборудования для выполнения капитального ремонта средств АСУ ТП на ВПС, ПС и КНС для нужд ООО "РВК-Воронеж" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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