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    Главная / Торги / Лакокрасочные материалы производства Тиккурила

    Лакокрасочные материалы производства Тиккурила

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806853Дата и время окончания срока приема заявок Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л ГлазовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806853

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лакокрасочные материалы производства Тиккурила

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Юридический адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Почтовый адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Контактный телефон

    +7 34141 3-03-71

    Факс

    +7 34141 3-03-71

    Адрес электронной почты

    a.perminova@himmash.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Перминова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Глазов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806853Дата и время окончания срока приема заявок Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806853Дата и время вскрытия заявок Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 09:0027.07.2018 09:0027.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806853Подведение итогов не позднее Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 09:0027.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806853Подведение итогов не позднее Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с заявкой, кратно таре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удмуртия, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9, возможна отгрузка своими силами со склада поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа, возможны другие варианты оплаты
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Адрес местонахождения

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛКМ по списку"

    Кол-во: 0

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    20.12.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
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