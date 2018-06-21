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Номер извещения
ГП806853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лакокрасочные материалы производства Тиккурила
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 3-03-71
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
a.perminova@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Перминова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Глазов
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Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806853Дата и время окончания срока приема заявок Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806853Дата и время вскрытия заявок Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 09:0027.07.2018 09:0027.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806853Подведение итогов не позднее Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 09:0027.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806853Подведение итогов не позднее Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л Глазов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лакокрасочные материалы Краска эпоксидная Темакоут Праймер TVT4001 серая - 448 л Отвердитель 5613 - 90 л Краска эпоксидная Темакоут РМ40 ТСН ЦВЕТ RAL 1017 - 187 л Отвердитель 5605 - 52 л Растворитель 006 1031 - 120 л
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с заявкой, кратно таре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Удмуртия, г. Глазов, Химмашевское шоссе, 9, возможна отгрузка своими силами со склада поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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