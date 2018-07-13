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Номер извещения
ГП806850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3. Собственник: ОАО «Золотая горка-один»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.07.2018 18:00 GMT +313.07.2018 18:0013.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806850Дата и время окончания срока приема заявок Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.07.2018 11:0016.07.2018 11:0016.07.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806850Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3 Москва
Дата и время проведения
17.07.2018 11:0017.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806850Дата и время проведения Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3 Москва
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 12:0523.07.2018 12:0523.07.2018 12:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806850Подведение итогов не позднее Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.201823.07.2018 12:0523.07.2018 12:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806850Подведение итогов не позднее Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом и отходы чёрных металлов в количестве 285 (Двести восемьдесят пять) тонн, который будет образован в результате демонтажа ёмкостей с металлоконструкциями. Демонтаж, погрузка и вывоз возникшего лома производится силами и за счёт Покупателя. Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз с территории складского комплекса по адресу г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3
Начальная цена
2 394 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
239 400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Золотая горка-один»
Все закупки и тендеры «Золотая горка-один»
Адрес местонахождения
630112, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, А101
51.57.10.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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