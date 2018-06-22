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    Главная / Торги / разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпуса ПАО "Криогенмаш"

    разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпуса ПАО "Криогенмаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806851Дата и время окончания срока приема заявок разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпусаМО, г.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806851

    Уникальный номер закупки

    1306

    Номер закупки

    Наименование закупки

    разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпуса ПАО "Криогенмаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    схемы

    планировки

    тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2583

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    korolkov@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корольков Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    МО, г.Балашиха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпуса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 15:00 GMT +322.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806851Дата и время окончания срока приема заявок разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпусаМО, г.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806851Дата и время вскрытия заявок разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпусаМО, г.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 14:3006.07.2018 14:3006.07.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806851Подведение итогов не позднее разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпусаМО, г.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 14:3006.07.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806851Подведение итогов не позднее разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпусаМО, г.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта капитального ремонта здания лабораторно-конструкторского корпуса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс не более 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "разработка проекта капитального ремонта здания"

    Кол-во: 0

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