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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации каналов передачи данных для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2018 -2019 гг.

    Оказание услуг по организации каналов передачи данных для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2018 -2019 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806598643Дата и время окончания срока приема заявок Организация основных каналов передачи данных по VLANКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806598643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации каналов передачи данных для нужд ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2018 -2019 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к ТЗ

    Приложение к ТЗ

    Договор

    Закупочная документация

    Техническое зхадание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Перечень внесенных изменений

    Изменения в извещении

    Перечень внесенных изменений

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    Elena.Gurskaja@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    не указано Не

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Услуги телекоммуникационные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация основных каналов передачи данных по VLAN

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 12:3027.07.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806598643Подведение итогов не позднее Организация основных каналов передачи данных по VLANКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация основных каналов передачи данных по VLAN

    Начальная цена

    6 372 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за услуги связи, оказанные в течение месяца, должна быть осуществлена Клиентом в течение 90 календарных дней путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Оператора связи.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    61.10.3

    Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность в сфере телекоммуникаций

    Документация лота

    Приложение к ТЗ

    13.06.2018

    Техническое зхадание

    13.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация основных каналов передачи данных по VLAN"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Организация доступа в сеть Интернет

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 12:3027.07.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806598643Подведение итогов не позднее Организация доступа в сеть ИнтернетКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация доступа в сеть Интернет

    Начальная цена

    2 832 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за услуги связи, оказанные в течение месяца, должна быть осуществлена Клиентом в течение 90 календарных дней путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Оператора связи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    61.90.10

    Услуги телекоммуникационные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность в сфере телекоммуникаций

    Документация лота

    Приложение к ТЗ

    13.06.2018

    Техническое задание

    13.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация доступа в сеть Интернет"

    Кол-во: 1

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