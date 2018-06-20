поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не менее 36 кал дней от даты поставки Товара и подписания первичных документов. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Условия начала поставки: наличие Акта положительного тестирования на заводе Акваника. Если до момента начала поставки нет Акта положительного тестирования от выбранного в процессе процедуры Поставщика, то поставка будет осуществляться от Поставщика, занявшего последующее место, но с уже имеющимся Актом положительного тестирования на производстве Акваника.