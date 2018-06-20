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Номер извещения
ГП806848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой. 3000 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806848Дата и время окончания срока приема заявок поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой. 3000 шт.Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806848Дата и время вскрытия заявок поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой. 3000 шт.Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 15:0025.06.2018 15:0025.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806848Подведение итогов не позднее поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой. 3000 шт.Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой. 3000 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка многооборотных поликарбонатовых бутылей 19 л. с ручкой. Цвет - голубой. 3000 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Нижегородская область, г. Кулебаки, село Саваслейка, ул. Родниковая, ½Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
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