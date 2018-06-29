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    Главная / Торги / Внедрение 1С ERP УСО АО "МРТС"

    Внедрение 1С ERP УСО АО "МРТС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806845Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение 1С ERP УСО АО "МРТС"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806845

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Внедрение 1С ERP УСО АО "МРТС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень бухгалтерских документов

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Kozin_M@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козин Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внедрение 1С ERP УСО АО "МРТС"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 23:5919.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806845Подведение итогов не позднее Внедрение 1С ERP УСО АО "МРТС"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внедрение 1С ERP УСО АО "МРТС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: Kozin_m@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Херсонская, д.43.к3. Сроки выполнения работ: июнь-июль 2018г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внедрение АО "МРТС" (Раздел строительного учёта)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Внедрение АО "МРТС" (Раздел Бюджетирование)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Анализ необходимых доработок с 1С УСО 1.3 с 1С ERP СО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перенос блока "Бухгалтреский и налоговый учёт" из 1С УСО 1.3 в 1С ERP УСО (Автоматизация стандартов бухгалтерского учёта)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перенос данных и нормативно-справочной информации из 1С УСО1.3 в 1С ERP УСО (Автоматизация стандартов бухгалтерского учёта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Интеграция и синхронизация 1С:УСО 1.3 и 1С:Документооборот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Автоматизация АО "МРТС СЭД на базе 1С:Документооборот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Внедрение АО "МРТС" (раздел Казначейства и БДДС)"

    Кол-во: 1

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