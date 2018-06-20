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Номер извещения
ГП806844
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-22-21
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anna.Gasymova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гасымова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 11:00 GMT +320.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806844Дата и время окончания срока приема заявок Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806844Дата и время вскрытия заявок Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
18.08.2018 18:0018.08.2018 18:0018.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806844Подведение итогов не позднее Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Нерюнгри-Грузовая ДВС ЖД, код 911605 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: груз для ООО «Эльгауголь» 1.2. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»). 1.3. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для фактический грузополучатель). 2. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 2.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55; 3.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
43.29.11
Документация лота
Кол-во: 150
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
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