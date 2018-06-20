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    Главная / Торги / Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806844Дата и время окончания срока приема заявок Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806844

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    отгрузочные реквизиты

    проект договора

    проект спецификации

    проект системы контроля

    Изменения в извещении

    Закупочная документация по закупке изоляционных материалов для нужд ООО Эльгауголь

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-22-21

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anna.Gasymova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасымова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 11:00 GMT +320.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806844Дата и время окончания срока приема заявок Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806844Дата и время вскрытия заявок Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2018 18:0018.08.2018 18:0018.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806844Подведение итогов не позднее Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.201818.08.2018 18:0018.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806844Подведение итогов не позднее Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка изоляционных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Нерюнгри-Грузовая ДВС ЖД, код 911605 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: груз для ООО «Эльгауголь» 1.2. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь»). 1.3. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина 3/1 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для фактический грузополучатель). 2. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 2.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55; 3.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки: 30 дней, срок может быть изменен, в зависимости от срока изготовления Товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёта-фактуры, ТОРГ-12 или УПД и документов, подтверждающих отправку Товара через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    43.29.11

    Работы изоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация по закупке изоляционных материалов для нужд ООО Эльгауголь

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Припой ПОС-40"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Лента ФУМ 12мм-10мм ФУМ 12мм-10мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Припой МПФ плоский, 1х4 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Жир паяльный ТУ-36-1170-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Паронит ПМБ -3 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Паронит ПМБ-4мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Паронит ПМБ 2,5 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Паронит ПМБ-2мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Паронит ПМБ 1,5 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Паронит ПМБ 0,5 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Фторопласт д.150 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Фторопласт д.100 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Фторопласт д.70 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Наконечник ВГП 20*2,8 медный Т 10-6-5 УХЛЗ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Наконечник Т 25-12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Наконечник Т 50-12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Наконечник медный Т 6-5-4 УХЛЗ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Наконечник Т 4-5-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Фторопласт листовой толщ.4 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Фторопласт листовой толщ.40 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Изолента ХБ 18 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 22"

    "Изолента ПВХ 19 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 23"

    "Термоусадочная трубка внутр. D до усадки, 12,7 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Термоусадочная трубка внутр. D до усадки, 9,5 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Термоусадочная трубка внутр. D до усадки, 8 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Термоусадочная трубка внутр. D до усадки, 6,4 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Термоусадочная трубка внутр. D до усадки, 5 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Термоусадочная трубка внутр. D до усадки, 3 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Паронит ПМБ-1,0"

    Кол-во: 50

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