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Номер извещения
ГП806882
Уникальный номер закупки
ЮНГ-138
Наименование закупки
Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Техническое оборудование для объекта: «Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь строительства. Блок с источником бесперебойного питания (поз.30)» инв. №Ю00009130.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-31
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
zhuravleva@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гимпу Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Техническое оборудование для объекта: «Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь строительства. Блок с источником бесперебойного питания (поз.30)» инв. №Ю00009130.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 21:00 GMT +326.06.2018 21:0026.06.2018 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Техническое оборудование для объекта: «Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь строительства. Блок с источником бесперебойного питания (поз.30)» инв. №Ю00009130.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 21:0026.06.2018 21:0026.06.2018 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806882Дата и время вскрытия заявок Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Техническое оборудование для объекта: «Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь строительства. Блок с источником бесперебойного питания (поз.30)» инв. №Ю00009130.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
03.08.2018 21:0003.08.2018 21:0003.08.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806882Подведение итогов не позднее Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Техническое оборудование для объекта: «Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь строительства. Блок с источником бесперебойного питания (поз.30)» инв. №Ю00009130.Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.08.201803.08.2018 21:0003.08.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806882Подведение итогов не позднее Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Техническое оборудование для объекта: «Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь строительства. Блок с источником бесперебойного питания (поз.30)» инв. №Ю00009130.Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, выполнение ШМР, ПНР продукции технического назначения – Техническое оборудование для объекта: «Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь строительства. Блок с источником бесперебойного питания (поз.30)» инв. №Ю00009130.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекту договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекту договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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