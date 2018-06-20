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    Главная / Торги / Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

    Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806894Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806894

    Уникальный номер закупки

    365-КД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Контактный телефон

    +7 495 995-39-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@ant-srv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохоров Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806894Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806894Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 18:0002.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806894Подведение итогов не позднее Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 18:0002.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806894Подведение итогов не позднее Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

    Начальная цена

    30 644 010,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ТЭК Информ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭК Информ
    Все закупки и тендеры ТЭК Информ

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.290

    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ (проектные и изыскательские, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы и пусконаладочные работы) по «Модернизации систем электропитания аппаратных СДТУ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»"

    Кол-во: 0

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