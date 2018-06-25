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    Главная / Торги / Поставка технологического оборудования для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка технологического оборудования для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806597953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806597953

    Уникальный номер закупки

    74

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технологического оборудования для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3 - Формы документов

    Приложение 4 к документации о закупке

    Приложение 5 - ГЛБ

    Изменения в извещении

    Приложение 2 - Проект договора

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Информационная карта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    o.kasymova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касымова Ольга Мирзалиевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 14:30 GMT +325.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806597953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 14:3025.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806597953Дата и время вскрытия заявок Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2018 15:3017.07.2018 15:3017.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597953Подведение итогов не позднее Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201817.07.2018 15:3017.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597953Подведение итогов не позднее Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    141 966,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина д.41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. б) сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): Не более 30 календарных дней после подписания договора поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.113

    Установки для обеззараживания воды

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УФ установка обеззараживания питьевой воды с блоком промывки и шкафом управления "

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 14:30 GMT +325.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806597953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 14:3025.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806597953Дата и время вскрытия заявок Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2018 15:3017.07.2018 15:3017.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597953Подведение итогов не позднее Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201817.07.2018 15:3017.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597953Подведение итогов не позднее Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    405 948,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина д.41.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. б) сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): не более 130 календарных дней после подписания договора поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дозировочный насос DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналог"

    Кол-во: 2

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