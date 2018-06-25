Поставка технологического оборудования для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. б) сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): Не более 30 календарных дней после подписания договора поставки