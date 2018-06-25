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Номер извещения
31806597953
Уникальный номер закупки
74
Наименование закупки
Поставка технологического оборудования для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
o.kasymova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касымова Ольга Мирзалиевна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
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Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 14:30 GMT +325.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806597953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 14:3025.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806597953Дата и время вскрытия заявок Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 15:3017.07.2018 15:3017.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597953Подведение итогов не позднее Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.07.201817.07.2018 15:3017.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597953Подведение итогов не позднее Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка УФ установки обеззараживания питьевой воды DUV-1A120-N ADV с блоком промывки (или аналога) для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
141 966,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург ул. Потехина д.41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
28.29.12.113
28.29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 14:30 GMT +325.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806597953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 14:3025.06.2018 14:3025.06.2018 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806597953Дата и время вскрытия заявок Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 15:3017.07.2018 15:3017.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597953Подведение итогов не позднее Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дозировочного насоса DDI 60-10 AR-PVC/V/C-S-31B16F или аналога для нужд "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
405 948,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург ул. Потехина д.41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
28.13.14.190
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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