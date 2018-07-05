Закупка строительных материалов для нужд ООО "Эльгауголь"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ- Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: АО «МШСС», код 6187, ОКПО 98288783 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Набережная 1 2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ - Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 1. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 1.1. ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельев В.Ю., тел: 8-914-116-45-55 1.2. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Савельев В.Ю., тел: 8-914-116-45-55 Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузке партии, состоящей из более чем одного тарного места, увязанные, упакованные, сформированные на паллетах, необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложенной копией документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающего количество ТМЦ находящегося на палете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС Савельевым Владимиром Юрьевичем тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.comРассчитать логистику >