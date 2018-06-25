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Номер извещения
ГП806884
Уникальный номер закупки
ЮНГ КС 02
Наименование закупки
Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-44
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Gritsuk@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грицук Надежда Васильевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 07:00 GMT +325.06.2018 07:0025.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806884Дата и время окончания срока приема заявок Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 07:0025.06.2018 07:0025.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806884Дата и время вскрытия заявок Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
20.11.2018 08:0020.11.2018 08:0020.11.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806884Подведение итогов не позднее Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно РД. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА: РУНН-0,4 кВ; ИБП Protect 4.33-600kVA-S14 (Завод-изготовитель AEG); Аккумуляторная батарея в комплекте: аккумулятор 12FLB700P, 210 Ач, 12 В, 558х321х126 мм (Завод-изготовитель FIAM) - шт. 256; стеллаж 1100х700х1670 (ДхШхВ) - шт. 8; комплект перемычек - шт. 256; Выключатель MasterPact NW40N1 в комплекте с блоком контроля и управления выключателя Micrologic 2,0 (Завод-изготовитель Schneider Electric); ЩСН.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Юрхаровское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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