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    Главная / Торги / Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)

    Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 07:0025.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806884Дата и время окончания срока приема заявок Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806884

    Уникальный номер закупки

    ЮНГ КС 02

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    РД

    Изменения в извещении

    Форма расчета стоимости

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-44

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Gritsuk@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицук Надежда Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 07:00 GMT +325.06.2018 07:0025.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806884Дата и время окончания срока приема заявок Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 07:0025.06.2018 07:0025.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806884Дата и время вскрытия заявок Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2018 08:0020.11.2018 08:0020.11.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806884Подведение итогов не позднее Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201820.11.2018 08:0020.11.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806884Подведение итогов не позднее Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно РД. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА: РУНН-0,4 кВ; ИБП Protect 4.33-600kVA-S14 (Завод-изготовитель AEG); Аккумуляторная батарея в комплекте: аккумулятор 12FLB700P, 210 Ач, 12 В, 558х321х126 мм (Завод-изготовитель FIAM) - шт. 256; стеллаж 1100х700х1670 (ДхШхВ) - шт. 8; комплект перемычек - шт. 256; Выключатель MasterPact NW40N1 в комплекте с блоком контроля и управления выключателя Micrologic 2,0 (Завод-изготовитель Schneider Electric); ЩСН.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Юрхаровское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки выполнения работ: 01.11.2018-31.12.2018 Условия оплаты: В размере 90% стоимости фактически выполненных и принятых в отчетном месяце Заказчиком Работ (100% стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ за минусом 10% стоимости выполненных Работ, удерживаемых Заказчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору); • В размере 100% стоимости материалов и оборудования, использованных Подрядчиком в отчетном месяце в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)"

    Кол-во: 1

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