"Техническое перевооружение объекта: Блок с источником бесперебойного питания (поз. 30)"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки выполнения работ: 01.11.2018-31.12.2018 Условия оплаты: В размере 90% стоимости фактически выполненных и принятых в отчетном месяце Заказчиком Работ (100% стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ за минусом 10% стоимости выполненных Работ, удерживаемых Заказчиком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору); • В размере 100% стоимости материалов и оборудования, использованных Подрядчиком в отчетном месяце в течение 60 календарных дней