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Номер извещения
ГП806860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на РТИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68853
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
dsmolkov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смольков Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
РТИ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806860Подведение итогов не позднее РТИБелорецкий
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РТИ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно док-цииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
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