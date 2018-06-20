Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запорной арматуры

    Поставка запорной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыЗлатоустПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806833

    Уникальный номер закупки

    137

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 08:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-44-47

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Евгения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 18:00 GMT +320.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806833Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматурыЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 06:0021.06.2018 06:0021.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806833Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматурыЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806833Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматурыЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры

    Начальная цена

    7 573 232,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    75 732,32 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    75 732,32

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запорной арматуры"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078378
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101044)
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    119 868 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211075965
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592793
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 953 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075891
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 316 307
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070819
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    592010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 757 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070712
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром...
    591998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 996 430
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211057593
    МИ №1146/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1146/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    590052
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 697 428
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056199
    МИ №519/МИ - Трубопроводная арматура и запчасти к ней для Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" (D22NP00315)
    МИ №519/МИ - Трубопроводная арматура и запчасти к ней для Петрозаводской ТЭЦ филиала...
    589816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    914 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить