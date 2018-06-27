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Номер извещения
ГП806836
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по техническому обслуживанию в гарантийный период карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав. №20 в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Калтанский угольный разрез»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-54-90
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
O.Spiridonova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проведение работ по техническому обслуживанию в гарантийный период карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав. №20 в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Калтанский угольный разрез»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 07:00 GMT +327.06.2018 07:0027.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806836Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по техническому обслуживанию в гарантийный период карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав. №20 в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Калтанский угольный разрез» Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 07:0027.06.2018 07:0027.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806836Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по техническому обслуживанию в гарантийный период карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав. №20 в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Калтанский угольный разрез» Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201831.08.2018 21:5931.08.2018 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806836Подведение итогов не позднее Проведение работ по техническому обслуживанию в гарантийный период карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав. №20 в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Калтанский угольный разрез» Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по техническому обслуживанию в гарантийный период карьерного экскаватора ЭКГ-18 зав. №20 в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область, филиал «Калтанский угольный разрез»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652642, Кемеровская обл., «Калтанский угольный разрез», 652831 г. Калтан. п. Малиновка, ул. Угольная 54Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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