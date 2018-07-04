Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

20 т. футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 40 т. футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») ОТПРАВКА БАГАЖОМ ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55; Молоканов О.В., тел.: 8-924-116-00-25. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузки партии состоящие из более чем одного тарного места увязанные, упакованные, сформированные на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложенной копией документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающего количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС Савельевым Владимиром Юрьевичем тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com АВТОДОСТАВКА, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельевым В.Ю. тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33; Молокановым О.В. тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта. • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября.Рассчитать логистику >