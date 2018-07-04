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Номер извещения
ГП806838
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-92
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anna.Gruzina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Грузина Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
20 т. футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 40 т. футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») ОТПРАВКА БАГАЖОМ ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55; Молоканов О.В., тел.: 8-924-116-00-25. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузки партии состоящие из более чем одного тарного места увязанные, упакованные, сформированные на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложенной копией документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающего количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС Савельевым Владимиром Юрьевичем тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com АВТОДОСТАВКА, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельевым В.Ю. тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33; Молокановым О.В. тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта. • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
19.20.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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