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    Главная / Торги / Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2018 10:0004.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806838Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806838

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Приложение №1

    Приложение №2

    Приложение №3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-23-92

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anna.Gruzina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грузина Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.09.201804.09.2018 10:0004.09.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806838Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубопроводной арматуры Composit для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    20 т. футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 40 т. футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (Включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток). Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова 10, офис 213 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») ОТПРАВКА БАГАЖОМ ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток ) Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55; Молоканов О.В., тел.: 8-924-116-00-25. ООО «АЛК» г. Благовещенск Станция назначения: Улак Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Савельев В.Ю., тел.: 8-914-116-45-55. Особые условия при отправке почтово-багажным вагоном • При отгрузки партии состоящие из более чем одного тарного места увязанные, упакованные, сформированные на полетах необходимо формировать с описью по количеству тарных мест с приложенной копией документов на груз (счет-фактуры, торг-12, УПД, или иного документа) подтверждающего количество ТМЦ находящегося на полете. • Одна партия отгрузки не должна превышать 400 кг и одно тарное место не должно превышать 100 кг., свыше нормы погрузки по письменному согласованию с зам. начальником БМТС Савельевым Владимиром Юрьевичем тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33, эл. почта: Vladimir.Y.Savelev@mechel.com АВТОДОСТАВКА, Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», Савельевым В.Ю. тел.: 8-914-116-45-55, 8-914-282-98-33; Молокановым О.В. тел.: 8-924-116-00-25. Особые условия при отправке автотранспортом и вагоном • Ледовая переправа открыта в период с 20 декабря до 20 марта. • Летняя навигация с 15 июня по 30 октября.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки 3 квартал 2018г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец Composit ТНФ 133.01.019 (20мм) переходной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Трубопровод Composit ЕР-133-10-Ш-У (133.028.50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Муфта Composit С133 соединительная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Кольцо Composit G133 уплотнительное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Отвод Composit FB-133.01.02.90"

    Кол-во: 2

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