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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806603330
Уникальный номер закупки
312/09.06.18/НСТЭЦ/ЗПЭ
Наименование закупки
312/09.06.18/НСТЭЦ/ЗПЭ Поставка текстолита
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-48-65
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка текстолита
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.08.2018 15:30 GMT +303.08.2018 15:3003.08.2018 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603330Дата и время окончания срока приема заявок Поставка текстолитаСалават
Дата и время вскрытия заявок
06.08.2018 07:0006.08.2018 07:0006.08.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806603330Дата и время вскрытия заявок Поставка текстолитаСалават
Подведение итогов не позднее
07.09.2018 12:0007.09.2018 12:0007.09.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806603330Подведение итогов не позднее Поставка текстолитаСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка текстолита
Начальная цена
394 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
27.90.13
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 50
Кол-во: 280
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