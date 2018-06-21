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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Теплоизоляционные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 08:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-81
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
vtv@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Огнеупорный картон КТМС-400 - 1,0 тн Огнеупорный картон МКРКГ 400 - 1,5 тн Уплотнительная вставка - 1800 шт Огнеупорные одеяла - 50 шт Огнеупорная лента МКРЛ - 1,5 тн Огнеупорные вкладыши для прибылей 3,5 тн слиток - 4500 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 1,15 тн слиток - 900 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 6,2 и 7,0 тн слиток - 240 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 9,0 тн слиток - 180 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 17,5 тн слиток - 60 комп.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 13:3027.06.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806835Подведение итогов не позднее Огнеупорный картон КТМС-400 - 1,0 тн Огнеупорный картон МКРКГ 400 - 1,5 тн Уплотнительная вставка - 1800 шт Огнеупорные одеяла - 50 шт Огнеупорная лента МКРЛ - 1,5 тн Огнеупорные вкладыши для прибылей 3,5 тн слиток - 4500 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 1,15 тн слиток - 900 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 6,2 и 7,0 тн слиток - 240 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 9,0 тн слиток - 180 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 17,5 тн слиток - 60 комп.Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Огнеупорный картон КТМС-400 - 1,0 тн Огнеупорный картон МКРКГ 400 - 1,5 тн Уплотнительная вставка - 1800 шт Огнеупорные одеяла - 50 шт Огнеупорная лента МКРЛ - 1,5 тн Огнеупорные вкладыши для прибылей 3,5 тн слиток - 4500 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 1,15 тн слиток - 900 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 6,2 и 7,0 тн слиток - 240 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 9,0 тн слиток - 180 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 17,5 тн слиток - 60 комп.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Огнеупорный картон КТМС-400 - 1,0 тн Огнеупорный картон МКРКГ 400 - 1,5 тн Уплотнительная вставка - 1800 шт Огнеупорные одеяла - 50 шт Огнеупорная лента МКРЛ - 1,5 тн Огнеупорные вкладыши для прибылей 3,5 тн слиток - 4500 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 1,15 тн слиток - 900 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 6,2 и 7,0 тн слиток - 240 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 9,0 тн слиток - 180 комп. Огнеупорные вкладыши для прибылей 17,5 тн слиток - 60 комп.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
23.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 180
Кол-во: 240
Кол-во: 900
Кол-во: 4500
Кол-во: 1.5
Кол-во: 50
Кол-во: 1800
Кол-во: 1.5
Кол-во: 1
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