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Номер извещения
ГП806814
Уникальный номер закупки
164
Наименование закупки
Попозиционная закупка на право заключения договора на поставку сварочных материалов ESAB в третьем квартале 2018 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2018 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Попозиционная закупка на право заключения договора на поставку сварочных материалов ESAB в третьем квартале 2018 года
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка на право заключения договора на поставку сварочных материалов ESAB в третьем квартале 2018 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.34.12.113
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 500
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 1000
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