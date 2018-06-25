Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308)

    Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806808

    Уникальный номер закупки

    INF13266; INF13308

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон - Приложения 2-5

    Шаблон - Приложение 1 (Спецификация)

    Шаблон Договора поставки

    Опросный лист 13308

    Опросный лист 13266

    Формат оферты - Траверсы регулируемые (заявки INF13266 INF13308)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10191

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Andrey.Mamakin@YamalSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамакин Андрей ----

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 14:00 GMT +325.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 14:0025.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806808Дата и время вскрытия заявок Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.08.2018 14:0024.08.2018 14:0024.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806808Подведение итогов не позднее Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.201824.08.2018 14:0024.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806808Подведение итогов не позднее Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка траверс регулируемых (INF13266; INF13308) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты. Поставка иного объёма не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» - ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка минимум 30 календарных дней с даты поставки партии товара / Груз должен быть упакован в тару, пригодную для морской транспортировки в районы крайнего севера.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.22

    Оборудование подъемно-транспортное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Шаблон - Приложения 2-5

    09.06.2018

    Шаблон - Приложение 1 (Спецификация)

    09.06.2018

    Шаблон Договора поставки

    09.06.2018

    Опросный лист 13308

    09.06.2018

    Опросный лист 13266

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "INF13308/1 Траверса регулируемая 20т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "INF13266/1 Траверса регулируемая 10т"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225988
    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу мостового крана инв.№019195, грузоподъемностью 50/10т. цех №6
    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу мостового крана инв.№019195,...
    593050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225842
    Запасные части к грузоподъёмному оборудованию
    Запасные части к грузоподъёмному оборудованию
    592534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211065454
    Поставка тельферов электрических цепных передвижных для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    Поставка тельферов электрических цепных передвижных для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    591298
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 232 469
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП112399
    Аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого имущества - Автопогрузчика Komatsu FD18T-21, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.
    Аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого имущества - Автопогрузчика...
    571224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    982 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Начало приема заявок:
    03.12.2021 г., 11:47
    Дата аукциона:
    02.02.2022 г., 12:00
    ХАКАССКАЯ БАРАНИНА
    Запрос предложений № ГП908584
    Фронтальный мини погрузчик
    Фронтальный мини погрузчик
    258463
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.08.2019 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хакасия республика
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП912112
    Поставка электрического самоходного штабелера
    Поставка электрического самоходного штабелера
    295794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить