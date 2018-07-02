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    Главная / Торги / Запасные части и отопители Webasto

    Запасные части и отопители Webasto

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806965Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и отопители WebastoМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части и отопители Webasto

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4322

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    m.suharev@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухарев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части и отопители Webasto

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.07.201817.07.2018 16:0017.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806965Подведение итогов не позднее Запасные части и отопители WebastoМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части и отопители Webasto

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.262

    Подогреватели-отопители независимые воздушные и жидкостные автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дачик перегрева"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Штифт накала 24В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Камера сгорания со штифтом накала AT2000ST 24В дизель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Нагнетатель 24В (с кабелем на насос – дозатор)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Комбитаймер 1531 12/24 В (3х временной)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Насос-дозатор DP 30.02 24В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Выключатель (терморегулятор) 12/24В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Блок управления SG 1577 24V Для Thermo 90S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Камера сгорания Thermo 90 / 90S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Горелка дизельная Thermo 90 / 90S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Датчик перегрева Thermo 90 / 90S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Датчик пламени Thermo 90 / 90S Webasto"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Штифт накала 24V Thermo 90 / 90S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Мотор нагнетателя 24V Thermo 90S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Насос-дозатор DP 42. (с монтажным комплектом)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Комбитаймер 1531 24В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Панель управления МС04 12/24В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Блок управления AT Evo 40 Дизель 24В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Нагнетатель AT Evo 40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Датчик температуры выпускного воздуха AT Evo 40/55"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Пульт для управления подогревателями и отопителями"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Горелка дизельная без штифта 24В A T Evo 40/55 Д"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Штифт накала А Т Evo 3900/40/55 24В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Штифт накала AT2000/2000S 24В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Датчик пламени AT2000/2000S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Датчик перегрева АТ2000/2000S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Подогреватель жидкостной (дизель, 24В)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Отопитель автономный (дизель, 24 В)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Горелка АТ2000/2000S дизель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Насос-дозатор DP 30.02 24В Дизель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Сетка дистанционная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Штифт накала АТ2000 12В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Насос топливный отопителя ПРАМОТРОНИК-4Д-24"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Насос топливный Webasto Thermo 90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Горелка Thermo Pro 90 24В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Штифт накала Thermo Pro 90 24В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Предпусковой подогреватель (дизель, 12В)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Отопитель автономный (дизель, 24 В), с органом управления"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Отопитель автономный (дизель, 12 В), с органом управления"

    Кол-во: 5

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