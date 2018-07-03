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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806596080
Уникальный номер закупки
57/2018-ОАЭФ
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (готовые обеды)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (готовые обеды)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 09:00 GMT +303.07.2018 09:0003.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806596080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (готовые обеды)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2018 09:0005.07.2018 09:0005.07.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806596080Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания (готовые обеды)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
06.07.2018 09:0006.07.2018 09:0006.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806596080Дата и время проведения Поставка продуктов питания (готовые обеды)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 09:0009.07.2018 09:0009.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596080Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (готовые обеды)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (готовые обеды)
Начальная цена
15 492 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
148 000 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Частью 2. «Технического задание» Аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
46.38.29.190
46.38.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29600
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