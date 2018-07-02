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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806596061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту системы отопления подвальных помещений стр. 33
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 11:00 GMT +302.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806596061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2018 11:00GMT +302.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806596061Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.07.201804.07.2018 11:0004.07.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806596061Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 16:0004.07.2018 16:0004.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596061Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33
Начальная цена
1 459 362,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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