Выполнение работ по ремонту системы отопления подвальных помещений стр. 33

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета на оплату выполненных работ на основании подписанного обеими сторонами договора акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о выполненных работах (форма № КС-3) по факту выполнения всего объема работ согласно графика выполнения работ (Приложение №3 к договору). Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке – Банк ГПБ (АО), при наличии у Поставщика с Банком ГПБ (АО) заключенного договора о банковском сопровождении.