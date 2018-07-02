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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту системы отопления подвальных помещений стр. 33

    Выполнение работ по ремонту системы отопления подвальных помещений стр. 33

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806596061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806596061

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту системы отопления подвальных помещений стр. 33

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-01-74

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2018 11:00 GMT +302.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806596061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.07.2018 11:00GMT +302.07.2018 11:0002.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806596061Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.07.201804.07.2018 11:0004.07.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806596061Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 16:0004.07.2018 16:0004.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596061Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 16:0004.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596061Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по ремонту системы отопления подвальных помещений стр.33

    Начальная цена

    1 459 362,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления счета на оплату выполненных работ на основании подписанного обеими сторонами договора акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о выполненных работах (форма № КС-3) по факту выполнения всего объема работ согласно графика выполнения работ (Приложение №3 к договору). Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке – Банк ГПБ (АО), при наличии у Поставщика с Банком ГПБ (АО) заключенного договора о банковском сопровождении.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1

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